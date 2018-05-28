RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Şura Meclisi, haziran ayı itibarıyla kadınların araç kullanmaya başlayacağı ülkede "taciz suçuyla mücadele yasa tasarısını" onayladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Yahya bin Abdullah Saman, meclisin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taciz suçuyla mücadele yasa tasarısını görüştüğünü ve onayladığını belirtti.
Saman, Bakanlığın tasarıyı onaylaması için Kral'a sunduğunu ifade etti.
Söz konusu tasarı, "tacizle mücadele, tacizin önlenmesi, bu suçu işleyenlerin cezalandırılması, mağdurun korunması, kişinin onurunun ve özgürlüğünün korunmasını" içeriyor.
Tasarının yasalaşması için ise Kral tarafından onaylanması gerekiyor.
Kral Selman, 26 Eylül 2017'de kadınların Haziran 2018'den itibaren sürücü belgesi alarak araç kullanabilmesini öngören kararı onaylamış, iki gün sonra da İçişleri Bakanlığına tacizle mücadele için yasa tasarısı hazırlama talimatı vermişti.
Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Okuyucu Yorumları 0 yorum