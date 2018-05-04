HABER

Suudi Arabistan ve Fas'tan İran karşıtı "mutabakat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan ve Fas kralları Selman ile 6. Muhammed, İran'ın müdahalelerine karşı koordine içinde olmanın gerekliliği konusunda fikir birliğine vardı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Fas Kralı 6. Muhammed'in, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini engellemek için koordinasyon içinde olmanın gerekliliği" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefonda görüştü.

İki kral görüşmede "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleleri ve güvenlik ile istikrarını sarsmayı hedefleyen politikaları karşısında koordine içinde olma ve tavır alma gerekliliği" konusunda mutabakata vardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ayrıca güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditler karşısında Fas halkı ve hükümetinin yanında olduğunu vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

İran'dan İsrail'e sert yanıt!İran'dan İsrail'e sert yanıt!
Twitter'dan kritik çağrı!Twitter'dan kritik çağrı!
Muharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğrafMuharrem İnce'nin taraftarları paylaştı! Salondan ilk fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas İRAN Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Furkan Kızılay yeniden Survivor'da

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

Armağan Çağlayan'ın Kanal D'deki işine son verildi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İş adamı Ilıcan cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango'nun 3 Mayıs çekilişinde ikramiye devretti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Afrin'den bir acı haber daha! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren genç konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.