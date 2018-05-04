RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Fas Kralı 6. Muhammed'in, "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesini engellemek için koordinasyon içinde olmanın gerekliliği" konusunda mutabık kaldığı bildirildi.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, Fas Kralı 6. Muhammed ile telefonda görüştü.
İki kral görüşmede "İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahaleleri ve güvenlik ile istikrarını sarsmayı hedefleyen politikaları karşısında koordine içinde olma ve tavır alma gerekliliği" konusunda mutabakata vardı.
Suudi Arabistan Kralı Selman ayrıca güvenlik, istikrar ve toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditler karşısında Fas halkı ve hükümetinin yanında olduğunu vurguladı.
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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