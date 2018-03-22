Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştü.

Bin Selman, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) resmi törenle karşılandı. Bin Selman ve Mattis görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Bin Selman ve Mattis, terörle mücadele, İran'ın caydırılması ve Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen operasyonlar konusunda iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Bakan Mattis, "Yemen'deki iç savaş için barışçıl bir şekilde çözüm arayışları konusunda acil çabaları tekrar harekete geçirmeliyiz. Bu konuda sizi (Suudi Arabistan'ı) destekliyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen için yeni bir özel temsilci atamasının bu konuda bir fırsat olduğunu dile getiren Mattis, Yemen'deki iç savaşın çözümünün Suudi Arabistan ve bölgenin güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.

Mattis, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonlarından kaynaklı sivil kayıpları hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçındı.

Mattis, "Yeni BM temsilcisi ile Yemen'deki savaşın son bulması için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Suudi Arabistan'ın da bu çözümün bir parçası olduğuna inanıyorum. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin yanında durdular. Biz de bu savaşı bitireceğiz önemli olan bu. Bunu, Yemen halkına ve yarımadadaki ülkelerin güvenliği için olumlu olacak koşullarda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.