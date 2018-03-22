Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ABD'de

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile görüştü.
Bin Selman, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) resmi törenle karşılandı. Bin Selman ve Mattis görüşme öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Bin Selman ve Mattis, terörle mücadele, İran'ın caydırılması ve Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen operasyonlar konusunda iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.
Bakan Mattis, "Yemen'deki iç savaş için barışçıl bir şekilde çözüm arayışları konusunda acil çabaları tekrar harekete geçirmeliyiz. Bu konuda sizi (Suudi Arabistan'ı) destekliyoruz." dedi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen için yeni bir özel temsilci atamasının bu konuda bir fırsat olduğunu dile getiren Mattis, Yemen'deki iç savaşın çözümünün Suudi Arabistan ve bölgenin güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.
Mattis, Yemen'de Suudi Arabistan operasyonlarından kaynaklı sivil kayıpları hakkındaki soruyu yanıtlamaktan kaçındı.
Mattis, "Yeni BM temsilcisi ile Yemen'deki savaşın son bulması için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Suudi Arabistan'ın da bu çözümün bir parçası olduğuna inanıyorum. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin yanında durdular. Biz de bu savaşı bitireceğiz önemli olan bu. Bunu, Yemen halkına ve yarımadadaki ülkelerin güvenliği için olumlu olacak koşullarda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.
Arapça kısa bir açıklama yapan Muhammed Bin Selman da Riyad'ın Ortadoğu'da ABD ile iş birliğinin artacağını söyledi.
- Taliban ile çözüme Suudi desteği
Bin Selman ve Mattis görüşmesinin ardından Pentagon Sözcüsü Dana White basına açıklamalarda bulundu.
White, Bin Selman'ın ABD'nin geçen ağustos ayında Afganistan'a yönelik duyurduğu yeni Güney Asya stratejisine de önemli ölçüde destek verdiklerini aktardığını belirtti. White, "(Muhammed Bin Selman) Krallığın, (Afganistan'da) çözüm isteyen Taliban üyelerine yönelik yapabileceği yardımı yapma isteğini vurguladı. Bu çok olumluydu. Suudlar aynı zamanda terör fonlarını tespit etmemiz konusunda bize yardım ediyor bu iş birliği devam edecek." dedi.
Veliaht Prensin Taliban konusunda somut bir teklifinin olup olmadığına ilişkin soruya White, "Bakanın gündeme getirdiği birçok kaygıdan biri de çözüm isteyen bazı Taliban üyelerinin ailelerinin orada olması ve bu durumda rehin alınmasıdır. Dolayısıyla siyasi bir çözüme katılmak isteyen Taliban üyelerinin ailelerine güvenli bir alan temin edilmesini konuştular." ifadesini kullandı.
White, siyasi çözüm isteyen bazı Taliban üyelerinin Suudi Arabistan'da daha önce resmi görüşmelere katıldığını belirterek, Bakan Mattis'in Taliban'ın içindeki bu gruba Riyad'ın destek vermesini istediğini ifade etti. White, ayrıca İran nükleer anlaşmasının toplantıda gündeme gelmediğini kaydetti.
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