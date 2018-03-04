Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul etti.
Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki krizlerin siyasi yollarla çözülmesi için çabaların sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Görüşmede Sisi’nin Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır milli güvenliğinin bir parçası olduğunu ifade ettiği bildirildi.
Sisi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yatırım ve ekonomi başta olmak üzere, farklı alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularını masaya yatırdığı kaydedildi.
Muhammed bin Selman’ın veliaht prens olarak ilk yurt dışı ziyaretini Mısır’a yapması dikkati çekti.
Bin Selman, haziranda yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamesi ile Muhammed bin Nayif'in yerine veliaht prens olarak tayin edilmiş, Muhammed bin Naif ise tüm görevlerinden azledilmişti.
Bu akşam Mısır’a gelen Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve beraberindeki heyetin yarın Kahire’de temaslarda bulunması bekleniyor.
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