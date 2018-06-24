HABER

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin öldüğünü duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin öldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın farklı kaynaklardan aktardığı haberde, askerlerden ikisine Bureyde, birine El-Harc kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Haberde, askerlerin ne zaman ve ne şekilde öldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Trakya'da seçim (6)Trakya'da seçim (6)
Mahir Ünal'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktıMahir Ünal'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.