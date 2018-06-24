Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin öldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın farklı kaynaklardan aktardığı haberde, askerlerden ikisine Bureyde, birine El-Harc kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Haberde, askerlerin ne zaman ve ne şekilde öldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.

