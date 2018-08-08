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Suudi Arabistan'a göre krizin sorumlusu Kanada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr: "Konunun insan haklarıyla ilgisi yok, devletin güvenliğiyle ilgili. Gözaltına alınanlar, dışarıdaki taraflarla iletişim kurmak ve bilgi alıp Suudi Arabistan'a düşman taraflara iletmek için insanları hassas yerlere yerleştirmekle suçlanmaktadır"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinde bazı aktivistlerin gözaltına alınmasının insan haklarıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

Cubeyr, Kanada'yla aralarındaki diplomatik krize ilişkin başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu kriz Kanada'nın, iç işlerimize açıkça ve kabul edilemez bir şekilde müdahalesi sonucu ortaya çıktı." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Twitter hesabından açıklama yaparak gözaltına alınan söz konusu kişilerin derhal serbest bırakılmasını istemesi, ardından da Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'nin yine sosyal medyadan açıklama yapmasıyla krizin başladığını aktaran Cubeyr, şöyle devam etti:

"Konunun insan haklarıyla ilgisi yok, devletin güvenliğiyle ilgili. Gözaltına alınanlar, dışarıdaki taraflarla iletişim kurmak ve bilgi alıp Suudi Arabistan'a düşman taraflara iletmek için insanları hassas yerlere yerleştirmekle suçlanmaktadır."

Gözaltına alınanların sorgusunun devam ettiğini ve bazılarının serbest bırakıldığını dile getiren Cubeyr, bütün fikirlere saygı duyduklarını, yapıcı eleştiriyi kabul edeceklerini, ancak dikteyi ve ülkenin iç işlerine karışılmasını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Kanada'nın yaptığının "kabul edilemez" olduğunu anlaması gerektiğini ifade eden Cubeyr, ülkesinin, Katar hariç Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) desteğini aldığını ve bunların toplamının insanlığın üçte birini teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kanada'nın tutumunu "iç işlerine açık bir müdahale" şeklinde değerlendiren Suudi Arabistan, önceki gün Kanada'nın Riyad Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada ile eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını duyurmuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ise Suudi Arabistan'ın, büyükelçilerini sınır dışı etmesinden derin endişe duyduklarını belirtmişti.

ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

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