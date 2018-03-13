BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Suudi Arabistan yönetimine, vatandaşlarına yaptığı "Lübnan'a seyahat etmeme" uyarısını kaldırma çağrısında bulundu.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Beyrut'ta görevli Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Velid el-Buhari ile bir araya gelen Basil, söz konusu uyarının kaldırılması için çalışma yapmasını istedi. Bakan Basil, Suudi Arabistan'ın bu adımı atmasının Körfez ülkelerini de benzer şekilde hareket etmeye yönlendireceğini ifade etti.

Haberde, maslahatgüzarın kendisine yöneltilen talebe verdiği yanıta değinilmedi.

Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki diplomatik gerginlik, Basil'in, Arap Birliğinin, 2016'da Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınayan kararının oylamasında çekimser kalmasıyla başlamıştı.

Riyad yönetiminin, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunmasının ardından Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de kendi vatandaşlarına aynı uyarı yapılmıştı.

Beyrut ile Riyad arasındaki ilişkiler, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin yaklaşık iki hafta önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesiyle hissedilir şekilde düzelmişti.