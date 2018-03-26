HABER

Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 03:09 | Son Güncelleme

Yemen topraklarından Başkent Riyad'a yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

RİYAD (AA) - Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik düzenlenen balistik füze saldırılarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bu arada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Söz konusu balistik füzelerden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığına işaret eden Maliki, "Husilerin düşmanca saldırılarının, İran'ın kendilerine yönelik desteklerinin sürdüğünü kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, Suudi Arabistan'ın yanı sıra uluslararası ve bölgesel güvenliği hedef alan bu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Maliki ayrıca balistik füzelerle kentleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktıDayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Riyad Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri

İşte metrodaki yürüyen merdivenin çökme anı görüntüleri

Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Şehit oğlundan geriye bir tutam saçı kaldı

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.