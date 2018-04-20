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Suudi Arabistan'da Arap-ABD askeri toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:45 | Son Güncelleme

Başkent Riyad'da KİK üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır, Ürdün ve ABD'nin katılımıyla düzenlenen Arap-ABD askeri toplantısı tamamlandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin yanı sıra Mısır ve Ürdün'den temsilciler ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel'in katılımıyla gerçekleşen Arap-ABD askeri toplantısı sona erdi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün süren toplantıya Katar'ı temsilen Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim katıldı.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad bin Hamid er-Ruveyli ile Votel'in ortaklaşa başkanlık ettiği toplantıda, ABD'nin 2018 yılı savunma stratejisi, güvenlik, bölgesel konular ile terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

Söz konusu toplantı, Ganim'in bir hafta içinde Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ganim geçen pazartesi günü Katar ile ona abluka uygulayan ülkelerin (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır) de arasında olduğu 24 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve bir ay süren "1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı"nın kapanış törenine katılmıştı.

"1. Ortak Körfez Kalkanı Tatbikatı", yaklaşık bir yıldır devam eden Körfez krizi sürecinde Katar ile ona abluka uygulayan ülkelerin beraber gerçekleştirdiği ilk ortak askeri tatbikat oldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.

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