Suudi Arabistan'da bir Pakistanlı idam edildi

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan Pakistan uyruklu bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, mahkemenin Abdullatif Nur Muhammed isimli Pakistanlı hakkında verdiği idam cezası bugün Cidde kentinde infaz edildi.

Mekke-i Mükerreme bölgesinde üzerinde bir miktar eroinle yakalanan Nur Muhammed'in, suçunun sabit görülmesi üzerine idamına hükmedildiği ve idam kararının yüksek yargı tarafından onaylanmasının ardından Kraliyet makamından "infaz emri" verildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor. Verilen ağır cezaya rağmen ülkede her yıl binlerce kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanıp mahkemeye çıkarılıyor.

