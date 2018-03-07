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Suudi Arabistan'da "fetvaları gözden geçirme" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 19:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Şura Konseyi, ülkenin Fetva ve Bilimsel Araştırmalar Genel Başkanlığına, resmi internet sitesindeki fetvaları gözden geçirme çağrısı yaptı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Şura Konseyi, Fetva ve Bilimsel Araştırmalar Genel Başkanlığına, yayınladığı fetvaları gözden geçirme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan merkezli Riyad gazetesinde yayımlanan habere göre, Şura Konseyi, Fetva ve Bilimsel Araştırmalar Genel Başkanlığına, resmi sitesinde yayımladığı fetvaları gözden geçirme çağrısı yaptı.

Yargı Komisyonunun tavsiyesi doğrultusunda bu talebin yapıldığı belirtilen haberde, "Değişen örf ve adetler ya da ortadan kalkan bir maslahat üzerine verilmiş fetvaların arşivlenmesi"nin istendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da Prens Muhammed bin Selman'ın veliahtlıkta ilk sıraya geçmesiyle duyurulan "2030 Vizyonu" ülkede köklü dönüşümlerin yaşanacağı sinyallerini vermişti.

Kadın açılımı olarak nitelenebilecek kadın haklarına dönük gelişmeler, sanat ve kültürel aktiviteler için getirilecek bazı yeni uygulamalar için dini alanın da uygun hale getirilmesi zorunlu görünüyor.

Bu dönüşümün son örneklerinden biri de geçen yılın sonlarında Görsel ve İşitsel Medya Genel Konseyinin sinema ruhsatı verileceğine dair yaptığı açıklama olmuştu.

Ülkede dini alanda söz sahibi olan Fetva ve Bilimsel Araştırmalar Genel Başkanlığının resmi internet sitesinde ise hala "Müslüman bir kimsenin sinema kurması ve yönetmesinin dinen caiz olmadığı" yönündeki fetvası bulunuyor.

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