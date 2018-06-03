Suudi Arabistan'da gözaltına alınan vatandaşlar

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da geçen ay gözaltına alınan 5'i erkek, 4'ü kadın 9 kişinin, "ülkeye düşman taraflarla temas kurduklarına dair itiraflarda bulundukları" bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçen ay "ülkenin güven ve istikrarını hedef alan örgütsel faaliyetlere" teşebbüs ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişinin, "Suudi Arabistan'a düşman örgüt ve kişilerle temas kurdukları ve iş birliği yaptıklarını itiraf ettiği" belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin, "ülkenin yüksek çıkarlarına zarar vermek için gizli olan resmi belgeler ile verileri elde etmek üzere hükümetin hassas yerlerinde görevli şahısları saflarına çektikleri" aktarılan açıklamada, sanıklar Suudi Arabistan'a düşman yabancı unsurlara mali ve manevi destekte bulunmakla suçlandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 5'i kadın, 3'ü erkek 8 kişinin, soruşturma süreci tamamlanıncaya kadar salıverilmesi yönünde talimat verildiği belirtilen açıklamada, haklarındaki suçların kanıtlanması ve kendilerinin de suçlarını itiraf etmesi dolayısıyla 9 kişinin gözaltı süresinin devam ettiği kaydedildi.