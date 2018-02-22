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Suudi Arabistan'da "ilk caz festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:03 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "ilk caz festivali"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ülkenin "ilk caz festivali" başladı.

Suudi Arabistan'da "açılım politikası" kapsamında 2016 yılında kurulan Eğlence Kurumunun düzenlediği caz festivali bu akşam Riyad'da başladı.

Üç gün sürecek festivali düzenleyen organizasyon, programın yoğun katılımla Riyad'daki bir otelin golf klübünde başladığına dair fotoğraflar yayımladı.

Program kapsamında yerli ve yabancı müzik grupları ile caz müzik sanatçılarının konserler vereceği, yemek ikramları yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Eğlence Kurumuna bağlı "Eğlence Ruznamesi (Günlüğü)" isimli sitede, festivalin ziyaretçilere eşsiz bir ortamda caz tecrübesi sunacağı belirtildi.

Eğlence Kurumu tarafından yayımlanan 2018 yılı ruznamesinde, 56 şehirde en az 5 bin etkinlik tasarlandığı açıklanmıştı. Kurum ayrıca eğlence sektörüne gelecek 10 yıl için 64 milyar dolarlık yatırım yapılacağını kaydetmişti.

Kurumun CEO'su Amr el-Medeni de Suudi Arabistan'da ilk olacak uygulamaya imza atıldığını ve bir opera binası inşasına başlandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Caz Festivali Suudi Arabistan

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