Suudi Arabistan'da İran lehine casusluk suçundan 4 kişiye idam

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da "İran lehine casusluk için hücre kurmak" suçundan yargılanan 4 kişiye idam cezası verildiği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinde yer alan habere göre, Ceza Mahkemesinde "İran lehine casusluk için hücre kurmak, İran'daki Devrim Muhafızları karargahlarında silah kullanımı, patlayıcı yapımı, savaş konularında teorik ve pratik eğitim almak" suçlamasıyla yargılanan 4 kişinin duruşması görüldü.
Duruşmada söz konusu 4 kişiye idam cezası verildiği aktarılırken, uyrukları ve kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan İran yönetimini, bölgede nüfuzunu genişletme ve Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, Tahran bunu yalanlıyor.
Riyad yönetimi, Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idam cezasının infaz edildiğini duyurmuş, İran'ın idamlara tepki göstermesinin ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası ateşe verilmişti.
Yaşanan olayların üzerine Suudi Arabistan, Ocak 2016'da İran ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti.
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