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Suudi Arabistan'da kadın sürücünün aracı kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:56 | Son Güncelleme

Suudi Arabistanlı yetkililer, kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasağı 24 Haziran’da sonlandırdı. Yeni uygulamaya karşı çıkanlar, Mekke bölgesinde Selma Şerif isimli kadının aracını ateşe verdi

İSTANBUL (AA) - Kadınlara yönelik direksiyon yasağının 24 Haziran'da kalktığı Suudi Arabistan'da bir kadın sürücünün aracı kundaklandı.

Suudi Arabistan'ın "Ukaz" gazetesinin haberine göre, Mekke bölgesindeki el-Cumum kentinde muhasebeci olarak çalışan Selma Şerif, Suudi Arabistan'da kadınların trafiğe çıkmasına karşı olan kişilerce aracının kundaklandığını söyledi.

Mahallesindeki erkeklerin sürekli sözlü tacizlerine maruz kaldığını belirten Şerif, işe gidiş-gelişi sırasında "kadınlarımız araç sürmez" şeklinde uyarılar aldığını ancak borçla aldığı aracını yakacak kadar ileri gideceklerini aklından geçirmediğini ifade etti.

Çalıştığı yerden 4 bin riyal maaş aldığını (yaklaşık 5 bin Türk lirası) ve bir şoför tutması durumunda yarısını onunla paylaşması gerektiğine dikkati çeken Şerif, anne babasının yaşlı olduğunu ve onlara hizmet etmek için de araç kullanmaya mecbur olduğunu vurguladı.

Şerif, yetkililere seslenerek toplumu kendi isteklerine göre dizayn etmeye çalışan bu kişilere karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

-Kundaklama olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Bu arada konuyla ilgili Mekke Emirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, pazartesi günü el-Cumum kentinde bir kadına ait aracın yakılmasıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu kişilerin bölge sakinlerinden olup aracı yakmak için bir istasyondan benzin aldıklarına işaret edilen açıklamada, şüphelilerin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran itibarıyla araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

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24 haziran Mekke Selma eş-Şerif Suudi Arabistan

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