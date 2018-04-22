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Suudi Arabistan'da Kraliyet Sarayı yakınında silah sesleri duyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 00:10 | Son Güncelleme

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında silah seslerinin duyulduğu görüntü paylaşıldı - Riyad Polis Sözcülüğü, izinsiz uçan küçük bir "drone"un tespit edildiğini ve müdahale edildiğini duyurdu

RİYAD (AA) - Aktivistler tarafından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada, Kraliyet Sarayı yakınında ateş açıldığına dair henüz doğruluğu onaylanmayan görüntüler paylaşıldı.

Riyad Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Riyad'daki El-Huzami Mahallesi'nde izinsiz uçtuğu tespit edilen küçük "drone"a müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, uzmanların konuya ilişkin inceleme yapacağı da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dron Riyad Suudi Arabistan

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