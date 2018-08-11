Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlayacak

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün 21 Ağustos Salı günü idrak edileceğini açıkladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, bu akşam yapılan gözlemde hilalin görülmesi üzerine 12 Ağustos Pazar gününü (yarın) Zilhicce ayının birinci günü, hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 20 Ağustos Pazartesi olarak ilan etti.
Hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin yarın başlayacağı belirtilen haberde, ayın onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün ise 21 Ağustos Salı günü idrak edileceği kaydedildi.
Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum