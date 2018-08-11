Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlayacak

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün 21 Ağustos Salı günü idrak edileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, bu akşam yapılan gözlemde hilalin görülmesi üzerine 12 Ağustos Pazar gününü (yarın) Zilhicce ayının birinci günü, hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 20 Ağustos Pazartesi olarak ilan etti.

Hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin yarın başlayacağı belirtilen haberde, ayın onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın 1'inci gününün ise 21 Ağustos Salı günü idrak edileceği kaydedildi.

