HABER

Suudi Arabistan'da "Mavi Balina" oyunu sebebiyle ikinci intihar vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "Mavi Balina" oyunu sebebiyle ikinci intihar vakası

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da bir hafta içinde Mavi Balina adlı internet oyunu sebebiyle ikinci intihar vakasının yaşandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesinin haberine göre, Medine kentinde bir kız çocuğu oynadığı Mavi Balina oyunu sonrası canına kıydı.

Yerel kaynaklar, söz konusu çocuğun 13 yaşında olduğu ve Medine'ye yakın bir köyde ailesiyle yaşadığını belirtti.

Mavi Balina oyunu sebebiyle Suudi Arabistan'ın Ebha kentinde birkaç gün önce de bir çocuk intihar etmişti.

Yaklaşık üç yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıktığı belirtilen internet oyunu, 50 talimat vererek oyunculardan bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler yer alıyor.

PARTNERDünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!Dünya Kupası capsleri sosyal medyayı yıktı!
Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!
Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!Meteoroloji'den son tahminler geldi! İstanbul için 4 günlük hava tahmini! Salı günü sağanak yağış geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mavi balina oyunu Medine kenti Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Berkay Ateş, Çukur'un yeni sezonunda rol alacak mı?

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'a ev hapsi cezası

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Zonguldak'ta şarj aleti kablosu ile boğduğu oğlununun adını bilekliğine yazdı!

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de oyuncu Oral Özer'in yaralandığı bar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde intihar şoku! Boğaz'a atladı...

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

Yalancı çoban hikayesi gerçek oldu! Yaptığı terörist ihbarı Giresun'u ayağa kaldırdı, operasyon başlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.