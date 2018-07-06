İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da bir hafta içinde Mavi Balina adlı internet oyunu sebebiyle ikinci intihar vakasının yaşandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'da internet üzerinden yayın yapan "Sabq" gazetesinin haberine göre, Medine kentinde bir kız çocuğu oynadığı Mavi Balina oyunu sonrası canına kıydı.
Yerel kaynaklar, söz konusu çocuğun 13 yaşında olduğu ve Medine'ye yakın bir köyde ailesiyle yaşadığını belirtti.
Mavi Balina oyunu sebebiyle Suudi Arabistan'ın Ebha kentinde birkaç gün önce de bir çocuk intihar etmişti.
Yaklaşık üç yıl önce Rus sosyal medyası üzerinde ortaya çıktığı belirtilen internet oyunu, 50 talimat vererek oyunculardan bunları yerine getirmelerini istiyor. Talimatlar arasında kendine acı verme, korku filmi izleme gibi şeyler yer alıyor.
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