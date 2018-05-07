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Suudi Arabistan'da silahlı saldırı zanlısı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 04:15 | Son Güncelleme

Emniyet güçlerince aranan zanlı, Namas kentinde saklandığı evde etkisiz hale getirildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, nisan ayında ülkenin güneybatısındaki bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıya karıştığı şüphesiyle aranan bir kişi emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, emniyet güçlerince aranan Halid Muhammed Ali Şehri'nin, En-Namas kentinde akrabalarının evinde gizlendiğinin tespit edildiği ve teslim ol çağrısına uymayan şüphelinin emniyet güçlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'da ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Suudi Arabistan

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