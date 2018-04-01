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Suudi Arabistan'da toz fırtınası nedeniyle eğitime ara

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da toz fırtınası nedeniyle eğitime ara

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da etkili olan toz fırtınası ve kötü hava şartları nedeniyle birçok ilde bugün eğitime ara verileceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Asir Bölgesi Emiri Faysal bin Halid, toz fırtınası ve kötü hava şartları nedeniyle Belkarn, Bişe ve Teslis vilayetlerinde bir gün süreyle tüm okulların tatil edilmesi talimatı verdi.

Öte yandan, ülkenin resmi televizyon kanalı İhbariyye'de yer alan haberde, ülkenin güneybatısındaki Tarib ilinde tüm okullarda, Akik ilinde El-Baha Üniversitesi'nde ve orta kesimde yer alan Vadi ed-Devasir'de de toz fırtınasından dolayı tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Sık sık kum veya toz fırtınaları yaşanan ülkede toz dalgası nedeniyle daha önce de birçok kez okullar tatil edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan toz fırtınası

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