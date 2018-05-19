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Suudi Arabistan'da "ülke güvenliğini hedef alan" 7 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 04:25 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da "ülke güvenliğini hedef alan" 7 kişi yakalandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alan organize iş yaptığı tespit edilen 7 kişinin yakalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın ismini açıklamadığı Devlet Güvenlik Başkanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, yetkili kurumlar, dini ve ulusal değerleri çiğneyerek, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef alarak organize iş yaptığı tespit edilen 7 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin, ülkenin güvenlik ve istikrarını hedef almak için "yabancı taraflarla şüpheli iletişim kurmak, hükümette önemli görevlerde çalışanları askere almak ve yurt dışındaki düşman unsurlara finansal destek sağlamakla" suçlandığı ifade edildi.

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7 kişi Suudi Arabistan yakalandı

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