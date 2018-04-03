Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Suriyeli idam edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Suriye uyruklu bir kişinin idam edildiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Abdullah Havas eş-Şelal isimli Suriyeli hakkında mahkemenin verdiği idam cezası bugün Medine-i Münevvere Emirliği bölgesinde infaz edildi.
Açıklamada, Medine Emirliği'nde üzerinde çok miktarda amfetamin hapıyla yakalanan söz konusu kişi hakkındaki idam kararının yüksek yargı tarafından da onaylandığı ifade edildi.
Suudi Arabistan yasalarına göre, uyuşturucu madde taşıyan ve ticaretini yapan kişilere idam cezası uygulanıyor.
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