Suudi Arabistan'da yabancı işçi sayısı geriliyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'daki yabancı işçi sayısı yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 240 bin geriledi.
Suudi Arabistan İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 10 milyon 420 bin olan özel ve kamu sektörlerindeki yabancı istihdam oranı bu yılın ocak-mart döneminde 10 milyon 180 bine düştü.
İlk defa geçen yılki bütçe kanunuyla yabancı işçilere harç ve vergilerin getirildiği Suudi Arabistan'da 240 bine yakın yabancı çalışan işinden olurken, yerli çalışanların oranında da düşüş yaşanması kayıtlara geçti.
Sigorta, iletişim ve ulaştırma sektörlerinde sadece yerli çalışanların istihdamının zorunlu olduğu ülkedeki işsizlik oranı yüzde 12,8'den yüzde 12,9'a yükseldi. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu işsizlik oranını 2019'a kadar yüzde 12'ye düşürmeyi hedefliyor.
Ülkedeki işsizlik oranı erkekler arasında yüzde 7,6 olurken kadınlar arasında yüzde 30,9'u buluyor.
Diğer Körfez ülkeleri gibi büyük oranda yabancı işçinin bulunduğu Suudi Arabistan'da, 13 milyon 330 bin işçinin yaklaşık 10 milyonu yabancılardan oluşuyor.
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum