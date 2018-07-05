Suudi Arabistan'da yabancı işçi sayısı geriliyor

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'daki yabancı işçi sayısı yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 240 bin geriledi.

Suudi Arabistan İstatistik Kurumunun verilerine göre, ülkede geçen yıl sonu itibarıyla 10 milyon 420 bin olan özel ve kamu sektörlerindeki yabancı istihdam oranı bu yılın ocak-mart döneminde 10 milyon 180 bine düştü.

İlk defa geçen yılki bütçe kanunuyla yabancı işçilere harç ve vergilerin getirildiği Suudi Arabistan'da 240 bine yakın yabancı çalışan işinden olurken, yerli çalışanların oranında da düşüş yaşanması kayıtlara geçti.

Sigorta, iletişim ve ulaştırma sektörlerinde sadece yerli çalışanların istihdamının zorunlu olduğu ülkedeki işsizlik oranı yüzde 12,8'den yüzde 12,9'a yükseldi. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu işsizlik oranını 2019'a kadar yüzde 12'ye düşürmeyi hedefliyor.

Ülkedeki işsizlik oranı erkekler arasında yüzde 7,6 olurken kadınlar arasında yüzde 30,9'u buluyor.

Diğer Körfez ülkeleri gibi büyük oranda yabancı işçinin bulunduğu Suudi Arabistan'da, 13 milyon 330 bin işçinin yaklaşık 10 milyonu yabancılardan oluşuyor.

