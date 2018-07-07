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Suudi Arabistan'da yakalanan kaçak göçmenler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'da son 8 ayda 21 bin 112 kaçak göçmen yakalandı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, son 8 ay içinde 21 binden fazla kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, son 8 ay içinde Suudi Arabistan sınırına geçmeye çalışan 21 bin 112 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin yüzde 52'sinin Yemen, yüzde 45'inin ise Etiyopya vatandaşı olduğu belirtildi.

Çalışmak için çoğunlukla Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçen Etiyopyalı kaçak göçmenlerin sayısı net olarak bilinmiyor ancak bu sayının yüz binleri bulduğu tahmin ediliyor.

Etiyopya, 15 Kasım - 21 Aralık 2017 tarihlerinde Suudi Arabistan'da kaçak çalışan 14 binden fazla vatandaşının ülkeye döndüğünü açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak göçmenler Suudi Arabistan

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