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Suudi Arabistan'da yeni kararnameler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 04:53 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır el-Gafis görevden alındı, Kültür ve Enformasyon Bakanlığı iki ayrı bakanlığa ayrıldı, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu oluşturulmasına karar verildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır el-Gafis görevden alındı, birçok yeni bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili atandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis'in görevden alınmasına, Kültür ve Enformasyon Bakanlığının iki ayrı bakanlığa ayrılmasına, "Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu" oluşturulmasına karar verdi.

Kutsal topraklarda daha iyi hizmet verilebilmesi için "Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu" oluşturulması talimatı verilen kararnamelerde, söz konusu kurula da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetim kurulu başkanı olarak tayin edildiği belirtildi. Yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Veliaht Prens tarafından belirleneceği kaydedildi.

- Kültür ve Enformasyon Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı

Kararnamelerde ayrıca mevcut "Kültür ve Enformasyon Bakanlığı"nın, Kültür Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı olmak üzere iki ayrı bakanlığa ayrıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu bakanlığın iki ayrı bakanlık olarak yeniden yapılandırılması çalışmalarını tamamlaması için Bakanlar Kurulundaki uzmanlar heyetinin görevlendirildiği aktarıldı.

Yeni yapılanmayla oluşan ve sadece kültür faaliyetleri üzerinde çalışmalarını sürdürecek Kültür Bakanlığı makamına Prens Bedr bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan Al Suud atandı. Eş-Şeyh Salih Al eş-Şeyh, Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu üyesi; Abdullatif bin Abdulaziz bin Abdurrahman Al eş-Şeyh de İslam İşleri, Davet ve İrşat Bakanı olarak tayin edildi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis görevden alınarak yerine, Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmed bin Süleyman er-Racihi atandı.

Yeni kararnamelerde görevden alınan Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Saad el-Halb'ın yerine Bedr ed-Delami ile Abdulhadi el-Mansur'un atanmasının yanı sıra birkaç bakanlığa daha yeni üst düzey atamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'da geçen şubat ayında yayımlanan kararnamelerde de Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı emekliye sevk edilmiş, Kara Kuvvetleri Komutanı ile birçok bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kraliyet Divanı Suudi Arabistan

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