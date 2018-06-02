Suudi Arabistan'da yeni kararnameler

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ali bin Nasır el-Gafis görevden alındı, birçok yeni bakan yardımcısı ve üst düzey yetkili atandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Gafis'in görevden alınmasına, Kültür ve Enformasyon Bakanlığının iki ayrı bakanlığa ayrılmasına, "Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu" oluşturulmasına karar verdi.

Kutsal topraklarda daha iyi hizmet verilebilmesi için "Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu" oluşturulması talimatı verilen kararnamelerde, söz konusu kurula da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetim kurulu başkanı olarak tayin edildiği belirtildi. Yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Veliaht Prens tarafından belirleneceği kaydedildi.

- Kültür ve Enformasyon Bakanlığı iki bakanlığa ayrıldı

Kararnamelerde ayrıca mevcut "Kültür ve Enformasyon Bakanlığı"nın, Kültür Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı olmak üzere iki ayrı bakanlığa ayrıldığına dikkat çekildi.