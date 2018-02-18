HABER

Suudi Arabistan'daki toz fırtınası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 02:15 | Son Güncelleme

Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan toz fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde eğitime bugün ara verildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yaklaşık bir haftadır etkili olan toz fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan el-Cevf bölgesi Eğitim Müdürü Fevzan bin Salih es-Salim,yoğun toz fırtınası olacağı yönünde Meteoroloji ve Çevre Koruma Genel Kurulundan gelen bilgiler doğrultusunda bugün bölgedeki okulların tatil edildiğini belirtti.

Cevf Üniversitesi Rektörü İsmail bin Muhammed el-Bişri de toz fırtınası ile ilgili ellerine ulaşan bilgi üzerine öğrencilerin sağlığını dikkate alarak bugün eğitime ara verdiklerini açıkladı.

Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Kurayyat vilayetindeki Eğitim Müdürlüğü sözcüsü Muaviye bin Süleyman el-Kuveylit de bölgede toz fırtınasının etkili olacağına dair bilgiler üzerine bugün okulların tatil olacağını duyurdu.

Sık sık kum veya toz fırtınalarının yaşandığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Mekke ve Medine kentlerinde etkili olan toz dalgası nedeniyle geçen hafta bir gün arayla okullar tatil edilmişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan toz fırtınası

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

Beyaz Saray: Türkiye Afrin'de kimyasal silah kullanmadı

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

'Hiçbir konuda baskı yok' dedi ve...

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz

Vergi dairesi patlamasının ayrıntıları ortaya çıktı

Vergi dairesi patlamasının ayrıntıları ortaya çıktı

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Survivor 2018 6. bölüme Nihat Doğan damga vurdu: Efsane geri döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BİBACEM’in resmi açılışı yapıldı

BİBACEM’in resmi açılışı yapıldı

Kaymakam Özkan, şampiyon sporcuları ağırladı

Kaymakam Özkan, şampiyon sporcuları ağırladı

Demiröz’den Tatvan Belediyesine ziyaret

Demiröz’den Tatvan Belediyesine ziyaret

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Soyağacında daha eski tarihlere nasıl gidilir?

Çocukluğunu, komşularını ve annesini bir pencerede yaşatıyor

Çocukluğunu, komşularını ve annesini bir pencerede yaşatıyor

Vali Kamçı Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin’i Ziyaret Etti

Vali Kamçı Afrin Gazisi Piyade Uzman Çavuş İsmail Şahin’i Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.