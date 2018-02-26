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Suudi Arabistan'dan Hariri'ye davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 23:45 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Hariri, Riyad'ın ziyaret davetine en kısa zamanda icabet edeceğini belirtti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.

Hariri, Lübnan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in elçisi Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan'dan davet aldığını belirtti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Hariri, en kısa zamanda davete icabet edeceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Alula'nın görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yanında olduğunu, bağımsızlık ve otoritesine saygı duyduğunu aktardığı belirtildi.

Alula'nın ayrıca iki ülke arasında tüm sektörlerde iş birliğini arttırmayı beklediği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Alula, daha sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Alula görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Avn'a Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Avd da Lübnan'ın Suudi Arabistan ile en iyi seviyede ilişkiler kurmaya önem verdiğin altını çizerek, Arap ülkeleri ile uyumlu ilişkiler kurulması gerektiğini vurguladı.

Alul'un yarın da Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve 14 Mart Hareketinden yetkililerle görüşeceği aktarıldı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Suudi Arabistan

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