Suudi Arabistan'dan İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'a destek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, İran ile diplomatik ilişkilerini kesen Fas'ın yanında yer aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, ülkesinin İran ile diplomatik ilişkilerini kesen "kardeş ülke" Fas'a, güvenlik ve istikrarını güvence altına alacak her konuda destek verdiğini belirtti.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her konuda Fas'ın yanında yer aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fas'ın, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" İran ile diplomatik ilişkileri kestiğini hatırlattı.

Cubeyr, İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine karışmak, mezhepçilik yapmak ve teröre destek vermek suretiyle bu ülkelerde güvenliği sarsmaya çalıştığını iddia etti.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.