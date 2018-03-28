BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bin Selman, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede esnasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından BM'nin Yemen'e insani yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağış da takdim edildi.

Görüşmenin ardından Bin Selman herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin sorularını Prens'e eşlik eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yanıtladı.

Bin Selman ile Guterres'in oldukça verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cubeyr, Suudi Arabistan ve BAE'nin BM'nin çağrısı üzerine Yemen'e yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi.

Yemen'e limanlarının kapasitesini genişletmek ve altyapı için doğrudan 70 milyon dolar daha yardımda bulunduklarını kaydeden Cubeyr, görüşmede Yemen'deki durumun ve ''İran'ın bu ülkeye müdahalesinin'' de gündeme geldiğini aktardı.