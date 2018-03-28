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Suudi Arabistan'dan İran'a "füze saldırısına karşılık veririz" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr: - "(Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırısı) Suudi Arabistan, İran'a uygun bir zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor" - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Suudi Arabistan ile BAE, Yemen'e insani yardımları desteklemek için BM'ye 930 milyon dolar bağışta bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bin Selman, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede esnasında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından BM'nin Yemen'e insani yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağış da takdim edildi.

Görüşmenin ardından Bin Selman herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin sorularını Prens'e eşlik eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yanıtladı.

Bin Selman ile Guterres'in oldukça verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cubeyr, Suudi Arabistan ve BAE'nin BM'nin çağrısı üzerine Yemen'e yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi.

Yemen'e limanlarının kapasitesini genişletmek ve altyapı için doğrudan 70 milyon dolar daha yardımda bulunduklarını kaydeden Cubeyr, görüşmede Yemen'deki durumun ve ''İran'ın bu ülkeye müdahalesinin'' de gündeme geldiğini aktardı.

- "Suudi Arabistan, İran'a karşılık verme hakkını saklı tutuyor''

Guterres'in, Husiler tarafından Yemen'den Suudi Arabistan'a önceki gün gerçekleştirilen balistik füze saldırılarını kınadığını ifade eden Cubeyr, ''bu füzelerin İran yapımı olduğunu'' savundu.

İran'ı BM Güvenlik Konseyinin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçlayan ve bu silahların Suudi Arabistan'a karşı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Cubeyr, "Suudi Arabistan, İran'a uygun bir zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor." dedi.

Öte yandan, ABD'deki iki haftalık ziyareti kapsamında New York Times gazetesi editörleriyle de bir araya gelen Muhammed bin Selman, İran nükleer anlaşmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

New York Times'ın haberine göre, bu anlaşmanın İran'ın nükleer silahlar edinmesini sadece geciktireceğini savunan Bin Selman, "Geciktirerek ve (İran'ın) bombayı edinmesini izleyerek merminin kafanıza ulaşmasını bekliyorsunuz. Bu nedenle bugün harekete geçmek zorundasınız." diye konuştu.

Bu arada, Bin Selman'ın ülkeyi ziyareti sırasında 16 milyar dolar değerinde 36 mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili ABD basınında çıkan haberlerde, söz konusu anlaşmaların dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Aramco ve ABD'li teknoloji şirketleri arasında imza altına alındığı aktarıldı.

Bin Selman, 20 Mart'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş, bu görüşmede iki ülke arasındaki milyarlarca dolarlık yeni silah anlaşması ve İran'a karşı ortak tutum öne çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman

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