RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'a yönelik "izolasyon ve baskı"nın artacağı uyarısında bulunarak, İran yönetiminden saldırgan politikasını değiştirmesini istedi.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Cubeyr, "Tahran'ın politikasını İran rejimi belirliyor. Rejimin, ülkeye yönelik izolasyon ve baskının artacağını idrak etmesi gerekiyor." dedi.
Cubeyr, İran'ın saldırgan politikalarını değiştirmesi yönünde bir ısrar olduğunu dile getirdi.
Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerde, Riyad'ın 3 Ocak 2016'da Tahran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini ilan etmesinin ardından ciddi kriz yaşanıyor.
Suudi Arabistan'ın Şeyh Nemr Bakır en-Nemr'i idam etmesinin ardından Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Konsolosluğu'nun göstericiler tarafından ateşe verilmesi üzerine Riyad, İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.
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