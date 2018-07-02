İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Batı Şeria ve Gazze'deki barışçıl gösterileri bastırarak sivillere karşı orantısız güç kullanması nedeniyle İsrail'i kınadı.
Suudi Arabistan'ın "Şarkulevsat" gazetesinin haberine göre, BM Temsilcisi Büyükelçi Abdulaziz el-Vasıl, BM İnsan Hakları Komisyonunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki sivil halka karşı sürdürdüğü toplu cezalandırma politikasına tepki gösterdi.
Gazze halkına uygulanan ablukanın hukuk ve ahlak dışı olduğunu vurgulayan Vasıl, İsrail'in uygulamalarının bölgede sosyal, ekonomik ve insani krizlere neden olduğunu ifade etti.
Filistin sorununun çözümü ve Filistin halkının yaşadığı sıkıntıların giderilmesinin Suudi Arabistan'ın değişmez ilkelerinden biri olduğunu belirten Vasıl, kapsamlı, sürdürülebilir ve adil bir barışın ancak İsrail'in 1967 sınırlarına dönmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağının altını çizdi.
İsrail-Filistin çekişmesinin sürmesinin hiçbir gerekçesi olmadığını söyleyen Vasıl, söz konusu çekişmenin ancak iki devletli çözümle sonlandırılmasının mümkün olduğunu savunan uluslararası uzlaşıya işaret etti.
Vasıl, Suudi Arabistan'ın barış çabalarının yeniden canlandırılması, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkına uygulanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması için her türlü girişime destek vermeye devam edeceğini dile getirdi.
Suudi Arabistan BM Temsilcisi ayrıca, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki insani durumlara ilişkin" konuları ele alan 7'nci maddenin "Filistin'de işgal devam ettiği sürece" BM İnsan Hakları Komisyonu Çalışma Programında kalması gerektiğini söyledi.
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