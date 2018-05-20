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Suudi Arabistan'dan Lübnan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:47 | Son Güncelleme

Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula, ülkesinin Lübnan'da yeni hükümeti kurma sürecine herhangi bir müdahalesi olmayacağını belirtti

Suudi Arabistan, Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasının ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un Lübnan'dan sorumlu elçisi Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinde Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin katılımıyla organize edilen iftar programında konuştu.

Alula, ülkesinin Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma sürecine herhangi bir müdahalesi olmayacağını ifade etti.

- "Hükümetin kurulmasından sonra büyükelçi atanacak"

Yeni hükümetin oluşturulmasının Lübnan'ın iç meselesi olduğuna işaret eden Alula, bu konuda yorum yapmaktan kaçınacaklarını söyledi.

Alula, ayrıca Lübnan'da kurulacak yeni hükümet sürecinin tamamlanmasının ardından Suudi Arabistan'ın Beyrut'a büyükelçi atayacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, 15 ay aradan sonra geçen yıl kasım ayında Beyrut'a atadığı Büyükelçi Velid el-Yakup'u, Hariri'nin Riyad'da istifasını açıklamasının ardından geri çekmişti.

Başbakan Saad Hariri ise Suudi Arabistan'ın, zorluklara karşı Lübnan'ın birliğini sağlamaya istekli olduğuna vurgu yaparak, Körfez ülkelerinin Lübnan'ın yanında durduklarını ve ülkenin iç meselelerine müdahale etmediklerini savundu.

- Lübnan seçim sonuçları

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılan ve önceki seçimlere kıyasla kurulan ittifaklarda büyük değişimler yaşanan meclis seçiminde, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının yanı sıra Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi de büyük ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketinin milletvekili sayısı 22'den 18'e, Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketinin milletvekili sayısı 34'den 21'e düştü.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Anlaşması gereğince Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

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Lübnan Suudi Arabistan yeni hükümet

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