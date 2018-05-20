Suudi Arabistan'dan Lübnan açıklaması

Yeni hükümetin oluşturulmasının Lübnan'ın iç meselesi olduğuna işaret eden Alula, bu konuda yorum yapmaktan kaçınacaklarını söyledi.

Alula, ülkesinin Lübnan'da 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma sürecine herhangi bir müdahalesi olmayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan, Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasının ülkenin iç meselesi olduğunu belirtti.

Başbakan Saad Hariri ise Suudi Arabistan'ın, zorluklara karşı Lübnan'ın birliğini sağlamaya istekli olduğuna vurgu yaparak, Körfez ülkelerinin Lübnan'ın yanında durduklarını ve ülkenin iç meselelerine müdahale etmediklerini savundu.

- Lübnan seçim sonuçları

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra yapılan ve önceki seçimlere kıyasla kurulan ittifaklarda büyük değişimler yaşanan meclis seçiminde, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakının yanı sıra Lübnanlı Maruni Hristiyan Semir Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi de büyük ilerleme kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketinin milletvekili sayısı 22'den 18'e, Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketinin milletvekili sayısı 34'den 21'e düştü.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Anlaşması gereğince Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

