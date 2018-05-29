Suudi Arabistan'dan Macron'un iddiasına yalanlama

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad'da alıkonulduğuna dair iddiasını yalanladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir televizyon programı sırasında Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğuna dair sarf ettiği sözlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın her zaman Lübnan'ın güven ve istikrarını desteklemenin yanı sıra Başbakan Hariri'ye de her türlü desteği sağladığı savunulan açıklamada, İran ve Hizbullah'a yönelik suçlamalara yer verildi.

"Bütün kanıtlar, Lübnan ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışanın İran ve onun uzantıları olan terör örgütü Hizbullah gibi oluşumlardır." denilen açıklamada, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye yönelik 2005'te gerçekleştirilen suikastın arkasında da söz konusu oluşumların olduğu öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın, başta İran ve uzantıları olmak üzere bölgede yıkımdan yana olan güçlerle savaşmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile çalışmaya istekli olduğuna da işaret edildi.