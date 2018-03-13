RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun, ülkede nükleer programa yönelik ulusal politikayı onayladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, "nükleer programa ilişkin ulusal politika" Kral Selman bin Abdülaziz başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısında onaylandı.

Söz konusu programın "tüm nükleer kalkınma faaliyetlerini uluslararası mevzuata ve sözleşmelerin belirlediği sınırlar ile haklar dahilinde barışçıl amaçlarla sınırlandırmayı kapsadığı" belirtilen haberde, Suudi Arabistan ulusal politikasının, düzenleyici ve operasyonel boyutlarda şeffaflık ilkesine ve nükleer ile radyoaktif tesislerde nükleer güvenlik standartlarına ulaşılmasına tam olarak uymayı içerdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, programın en iyi küresel standartların ve radyoaktif atık yönetimi ile atom enerjisi sektöründeki yerel içeriğin geliştirilmesinin sürdürülebilirliğini de içerdiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin, 2019'dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını belirtmişti.