Suudi Arabistan'dan petrolde istikrarı koruma temasları

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, ülkesinin, ham petrol piyasalarının istikrarını sağlamak ve herhangi bir tedarik eksikliğinin etkisini azaltmak için petrol üreticisi birkaç tarafla temas halinde olduğunu açıkladı.
Falih, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) başkanlığı, Rusya, ABD ile OPEC içinden ve dışından petrol üreten ülkelerin yanı sıra ham petrolün büyük tüketicileriyle iletişim kurduğunu belirtti.
Falih, "Suudi Arabistan'ın, üreticilerin ve tüketicilerin çıkarları doğrultusunda petrol piyasalarının istikrarını destekleme konusuna bağlı kalacağını vurguluyoruz. OPEC'in içinden ve dışından büyük üreticilerin yanı sıra büyük tüketicilerle birlikte herhangi bir tedarik eksikliğinin etkisini azaltmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan, OPEC içinde günde yaklaşık 10 milyon varil ile en çok ham petrol üreten ülke. Günlük ihracatı 7 milyon varilin üzerinde.
İran, günde 3,8 milyondan fazla ham petrol üretiyor. Tahran'a ekonomik yaptırımlar uygulanması, İran'dan ham petrol ithal eden ülkelerin petrol arzını etkileyecek. Bunun da talebin artmasına ve fiyatların yükselmesine neden olacağı öngörülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu. Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
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