Suudi Arabistan’dan protokol hatası

Suudi Arabistan, ülkesindeki iç savaş sebebiyle Suudi Arabistan’da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi ile yardımcısı General Ali Muhsin El-Ahmer’i aynı helikoptere bindirerek uluslararası normlara ters düştü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere yapılan yorumlarda bu uygulamanın kabul gören uluslararası normlara aykırı olduğu uyarısı yapıldı.

Görüntüleri izleyen çok sayıda Yemenli aktivist Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi’ye görevini yürütmek üzere hükumetin başkenti olan Aden’e dönme çağrısı yaptı. Aden’deki Birleşik Arap Emirliklerinin desteklediği Geçici Meclis’in Yemen hükümetinin çalışmalarına engel olduğu kaydedildi.