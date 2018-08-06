Suudi Arabistan'dan Toronto uçuşlarını durdurma kararı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağı belirtildi.
Suudi Arabistan Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, gelecek pazartesi gününden itibaren Kanada'nın Ontario eyaletinin merkezi Toronto'ya yönelik gidiş-dönüş seferlerinin durdurulacağı ifade edildi.
Açıklamada, Toronto'ya yapılan rezervasyonların askıya alındığı belirtilerek, daha önceden alınan tüm biletlerin iptal ve iadesinde herhangi bir kısıtlama yapılmayacağı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Toronto yolcuları için alternatif çözümler bulunacağı kaydedildi.
Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.
Suudi Arabistan, bu sabah, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.
ABD menşeli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Suudi Arabistan'ın 2006'dan bu yana Kanada şirketlerindeki yatırımları, yaklaşık 6 milyar dolara ulaşıyor.
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