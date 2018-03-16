HABER

Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 03:01 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'dan Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolar

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolarlık mevduat hesabı açacağı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ekonomisini desteklemek amacıyla Yemen Merkez Bankasına yatırılacak 2 milyar dolarlık meblağın teslimatı anlaşması, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile Yemen Merkez Bankası Başkanı Muhammed bin Mansur Zemam tarafından imzalandı.

Bakan Cedan, bu anlaşmayla Yemen Merkez Bankasına yatırdıkları toplam meblağın 3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Cedan, merkez bankasına yatırılan 2 milyar doların, Yemen'deki ekonomik ve mali duruma katkısı olacağını dolayısıyla vatandaşın günlük hayatına da olumlu yönde etki edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, geçen ocak ayında Yemen para birimini desteklemek için merkez bankasına 2 milyar dolar yatırma talimatı vermişti.

Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 milyar dolar Merkez Bankası Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Kadıköy metroda kadına saldırı iddiası: Şüpheli yakalandı

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Sözün bittiği yer! Annesini tekme tokat dövdü

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.