HABER

Suudi Arabistan'dan Yemen'e petrol desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Kral Selman'ın talimatıyla Yemen'deki elektrik santrallerine her ay 60 milyon dolar değerinde petrol desteği verilecek

ADEN (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen'deki elektrik santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanması ve ülke para biriminin değerini korumak amacıyla bu ülkeye her ay 60 milyon dolarlık petrol ürünü göndereceği bildirildi.

Yemen'deki Suudi Arabistan Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kral Selman'ın talimatıyla Yemen'deki elektrik santrallerine her ay 60 milyon dolar değerinde hibe petrol ürünleri verileceğini söyledi.

Terörden muzdarip Yemen halkının yaşadığı acıların hafifletileceğini belirten Al Cabir, teşvik paketinin ekonomik durumun iyileştirilmesine ve ülke para biriminin yabancı döviz kurlarına karşı güçlü kalmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Al Cabir petrol desteğinin, Yemen hükümetinin içinde bulunduğu bütçe açığının kapatılması, enflasyonla mücadele, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine destek olacağına işaret etti.

Hibe petrol desteğiyle meşru hükümete karşı başlamak üzere olduğu gözlenen protestoların da önüne geçilmesinin planlandığı tahmin ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Yusufeli’nde afetlere karşı kurban geleneği sürüyorYusufeli’nde afetlere karşı kurban geleneği sürüyor
Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt destek Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Darbe endişesi iddiası!

Darbe endişesi iddiası!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

CHP'li Onursal Adıgüzel'den olay yaratacak iddia: Muharrem İnce o randevuya gelmedi

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Sosyal medya bu babayı konuşuyor! Emniyet Müdürü'nün kızından mesaj

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Şehit annesine büyük ayıp! 'Çocuğumun şehitlik parasıydı'

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Nedim Şener'den canlı yayında 'dolar' çağrısı: Şimdi sıra para babalarında!

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Minik Evrim'i arama çalışmaları sürüyor

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.