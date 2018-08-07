Suudi Arabistan'dan Yemen'e petrol desteği

ADEN (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen'deki elektrik santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanması ve ülke para biriminin değerini korumak amacıyla bu ülkeye her ay 60 milyon dolarlık petrol ürünü göndereceği bildirildi.
Yemen'deki Suudi Arabistan Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kral Selman'ın talimatıyla Yemen'deki elektrik santrallerine her ay 60 milyon dolar değerinde hibe petrol ürünleri verileceğini söyledi.
Terörden muzdarip Yemen halkının yaşadığı acıların hafifletileceğini belirten Al Cabir, teşvik paketinin ekonomik durumun iyileştirilmesine ve ülke para biriminin yabancı döviz kurlarına karşı güçlü kalmasına katkıda bulunacağını belirtti.
Al Cabir petrol desteğinin, Yemen hükümetinin içinde bulunduğu bütçe açığının kapatılması, enflasyonla mücadele, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine destek olacağına işaret etti.
Hibe petrol desteğiyle meşru hükümete karşı başlamak üzere olduğu gözlenen protestoların da önüne geçilmesinin planlandığı tahmin ediliyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Bedelli askerliğe 2 günde 200 bin başvuru!
Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak
Zorla eve girip yengesine cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
9 yaşındaki oğullarını sapıklara pazarladılar!
Uğur böceği mucizesi dünyayı şaşkına çevirdi
Malatya'daki Atatürk heykeliyle ilgili ilginç girişim! Pantolon dikmeye kalktılar
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
Elektronik kelepçeye rağmen dehşet saçtı! Polisler her yerde onu arıyor
İYİ Parti'de deprem! Peş peşe istifalar geliyor
Kulağından çıkanı görenler gözlerine inanamıyor
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum