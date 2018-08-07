Suudi Arabistan'dan Yemen'e petrol desteği

ADEN (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen'deki elektrik santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanması ve ülke para biriminin değerini korumak amacıyla bu ülkeye her ay 60 milyon dolarlık petrol ürünü göndereceği bildirildi.

Yemen'deki Suudi Arabistan Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kral Selman'ın talimatıyla Yemen'deki elektrik santrallerine her ay 60 milyon dolar değerinde hibe petrol ürünleri verileceğini söyledi.

Terörden muzdarip Yemen halkının yaşadığı acıların hafifletileceğini belirten Al Cabir, teşvik paketinin ekonomik durumun iyileştirilmesine ve ülke para biriminin yabancı döviz kurlarına karşı güçlü kalmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Al Cabir petrol desteğinin, Yemen hükümetinin içinde bulunduğu bütçe açığının kapatılması, enflasyonla mücadele, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine destek olacağına işaret etti.

Hibe petrol desteğiyle meşru hükümete karşı başlamak üzere olduğu gözlenen protestoların da önüne geçilmesinin planlandığı tahmin ediliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

