Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cazan kentine füze saldırısı

RİYAD (AA) - Yemen'den Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Cazan vilayetine atılan 3 balistik füze imha edildi.
Suudi Arabistan'ın El-Ahbariyye televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından başkent semalarında 2, Cazan vilayeti semalarında ise 1 balistik füzenin imha edildiği belirtildi.
Öte yandan Husilere ait El-Mesira kanalında yer alan haberde, örgütün Riyad'daki bir kuru liman ile bazı ticari hedeflere yönelik "Burkan-2" (Volkan 2) balistik füzeleri attığı iddia edildi.
Ayrıca haberde Cazan vilayetindeki Hava Savunmaları Kampı'na yönelik 1 balistik füze fırlatıldığı, saldırıda Bedir 1 tipi balistik füzenin kullanıldığı öne sürüldü.
Yemen'den 6 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a atılan 2 balistik füzenin Necran kenti semalarında hava savunma sistemiyle imha edildiği duyurulmuştu.
Suudi Arabistan'ın 26 Mart'tan beri imha ettiğini açıkladığı füze sayısı 31'e ulaştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine atılan füze sayısı 135'e yükseldi.
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