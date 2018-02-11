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Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğunu yeniden açma çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Şehri: - "Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğu yakında yeniden açılacak"

BASRA (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman eş-Şehri başkanlığındaki bir heyet, Irak'ın güneyinde yer alan Basra kentindeki konsolosluğun yeniden açılması için Basra Valisi Esad el-Aydani ile görüştü.

Vali Aydani, heyeti karşılaması sırasında yaptığı basın açıklamasında, "Basra ilindeki yerel yönetim, Suudi Arabistanlı heyete, Basra'da yeniden konsolosluk açılması için tüm kolaylıkların ve prosedürün sağlanması konusunda söz verdi." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Şehri de Iraklı yetkililerle yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Basra ziyaretinin, Suudi Arabistanlı yetkililerin talimatı üzerine gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğu yakında yeniden açılacak. Konsolosluk, hac ve umre ibadeti yapmak isteyenler ile iki ülke arasındaki ekonomi heyetleri için hizmet ve olanaklar sağlayacak."

Suudi Arabistan'ın Basra Konsolosluğu, 1990'da 2. Körfez Savaşı'nın ardından kapatılmıştı.

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu ülkenin güneyindeki Basra ilinde halihazırda ABD, Rusya, Kuveyt, Mısır ve İran konsoloslukları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak konsolosluk Suudi Arabistan

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