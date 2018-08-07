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"Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale teşebbüsünü kabul etmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:06 | Son Güncelleme

"Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale teşebbüsünü kabul etmeyeceğiz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ülkesinin iç işlerine müdahale girişiminin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Cubeyr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyor, iç işlerimize hiçbir müdahale teşebbüsünü de kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu konuda taviz vermeyeceklerini de vurguladı.

Kanada'nın şaşkınlık verici tutumunun, yanlış bilgiler üzerine inşa edildiğini kaydeden Cubeyr, bahsi geçen şahısların, haklarını garanti altına alan yargı sistemlerine uygun şekilde gözaltına alındığını aktardı.

Suudi Arabistan güvenlik makamlarının, bazı insan hakları aktivistlerini gözaltına almasının ardından Kanada'dan yapılan açıklamalar, iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Suudi Arabistan, dün, Kanada'nın Riyad Büyükelçisini istenmeyen kişi ilan ettiğini, ülkeyi terk etmesi için 24 saat süre verdiğini ve Kanada'yla tüm ticari ilişkileri dondurduğunu duyurmuş, ayrıca Kanada'yla eğitim, burs ve öğrenci değişimi programlarını da durdurduğunu açıklamıştı.

Riyad yönetimi, bu kapsamda aldığı kararlara ek olarak Suudi Arabistan Hava Yollarının, 13 Ağustos'tan itibaren Kanada'nın Toronto kentine uçuşları durduracağını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cubeyr Kanada Suudi Arabistan

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