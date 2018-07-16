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Suudi Arabistan'ın nükleer enerji çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın nükleer enerji çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Suudi Arabistan'ın nükleer enerji santrali inşasına ilişkin rapor hazırlama çalışmalarına başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, UAEA, ülkenin barışçıl amaçlarda kullanmak amacıyla nükleer enerji santralini kurmaya ilişkin "Entegre Nükleer Altyapı Gözden Geçirme (INIR)" misyon raporunu hazırlamak üzere, 15-24 Temmuz tarihlerinde başkent Riyad'daki Kral Abdullah, Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri'nde (KA-CARE) incelemelerde bulunacak.

Raporda, nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarda kullanmak için altyapı geliştirmeye yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

UAEA, söz konusu raporu "Suudi Arabistan'ın ulusal nükleer enerji projesinin UAEA'nın gereksinimlerine uyumlu olup olmaması bakımından" esas alacak.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin, 2019'dan önce iki adet nükleer reaktör kurulması için sözleşmeler imzalayacağını belirtmişti.

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