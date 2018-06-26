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Suudi Arabistan'ın son dakika golüne heyecanlanan yorumcu kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 01:28 | Son Güncelleme

Mısır'da eski Ez-Zemalik takımı oyuncusu Abdurrahim Muhammed, bir televizyon kanalında maçı yorumlamaya hazırlandığı sırada 2018 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın son anda Mısır'a attığı gol nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

KAHİRE (AA) - Mısırlı futbol yorumcusu ve eski Ez-Zemalik takımı oyuncusu Abdurrahim Muhammed, Suudi Arabistan'ın son dakikada Mısır'a attığı golün ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Devlet Televizyonu Özel Kanallar Bölümü Başkanı Üsame Behnesi, basına yaptığı açıklamada, Muhammed'in, Rusya 2018 Dünya Kupası A Grubu'ndaki Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmasını En-Nil kanalında yorumlamaya hazırlanırken son dakikada Suudi Arabistan takımının attığı ikinci gol nedeniyle heyecana kapılarak kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Basında ise Abdurrahim Muhammed'in, Suudi Arabistan'ın maçın son dakikalarında attığı ikinci golün ardından kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı haberleri yer aldı.

Rusya'daki Dünya Kupası müsabakaları kapsamında A Grubu maçında Suudi Arabistan'la karşılaşan Mısır, son dakika golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2018 dünya kupası futbol mısır Suudi Arabistan

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