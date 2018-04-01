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Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 5 askerinin öldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın, Yemen sınırında 5 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde görevini yaptığı sırada 5 asker şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine katyuşa, scud ve diğer füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

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Suudi Arabistan Yemen

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