Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri, görev sırasında hayatını kaybetti.
Haberde olayın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
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