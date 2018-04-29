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Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 00:32 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, sınırda 3 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında 3 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen sınırında 3 Suudi Arabistan askeri, görev sırasında hayatını kaybetti.

Haberde olayın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Suudi Arabistan Yemen

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