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Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki olaylar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 01:40 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Yemen sınırında 4 askerinin öldüğünü duyurdu

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, 4 askerinin Yemen sınırında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, 4 Suudi Arabistan askeri, ülkenin güneyindeki Cazan vilayetinde görev sırasında yaşamını yitirdi.

Haberde, askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan kentlerine sık sık katyuşa, scud ve diğer füzelerle saldırıyor. Söz konusu saldırıların çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenmesine rağmen, sınır kentleri Necran ve Cazan'a yönelik katyuşa saldırılarında zaman zaman mal ve can kayıpları yaşanıyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'te Yemen'de Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı. İran destekli Husiler 21 Eylül 2014'te Başkent Sana'yı ele geçirmişti. Yemen'deki meşru hükümete bağlı silahlı güçler ve koalisyonun askeri operasyonları sürerken, Husiler ülkenin daha birçok kentini elinde tutmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

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