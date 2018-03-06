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Suudi Arabistanlı askerler toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Yemen sınırında Husilerle girdikleri çatışmalarda ölen iki asker için cenaze töreni düzenlendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Husilerle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden iki askerin toprağa verildiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, El-Mizneb ilinde gerçekleşen ilk cenaze törenine Vali Süleyman bin Muhammed et-Tuveyciri de katıldı. Haberde, güney hattında Husilerle girilen çatışmalarda hayatını kaybeden asker Yusuf bin Mezid bin Zeyd el-Bediri'nin ikindi namazını müteakip toprağa verildiği belirtildi.

Mehayil ilinde ise silahlı kuvvetler mensubu Ali bin Süleyman Muhammed Asiri için cenaze töreni düzenlendi. Haberde, askerlerin nasıl ve ne zaman öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan, 26 Mart 2015'ten bu yana Yemen'deki meşru hükümete destek amacıyla oluşturulan koalisyon güçlerine öncülük ediyor.

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Suudi Arabistan Yemen

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