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Suudi Büyükelçi gazetecilerle iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 00:30 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi El-Hireyci: - "Suudi Arabistan da Kudüs'ün, İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı çıktığını belirtti. Biz, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz orada Filistin halkını da hakkı olduğuna inanıyoruz. Amerika'nın tutumunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, "Suudi Arabistan da, Kudüs'ün, İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı çıktığını belirtti. Biz, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz orada Filistin halkının da hakkı olduğuna inanıyoruz. Amerika'nın tutumunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz." dedi.

El-Hireyci, Four Seasons Hotel Bosphorus Otel'de basın mensuplarına verdiği iftarda, geleneksel hale getirdikleri iftar programlarının ilkini geçen yıl Ankara'da yaptıklarını, bu yıl da İstanbul basını ile bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden El-Hireyci, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bağlar uzun yıllara dayanıyor. İki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkiler mevcut. Ortak din ve kültüre sahibiz. Mevcut bu ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere götürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kudüs'te son günlerde yaşanan olaylara da değinen El-Hireyci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer Arap ülkeleri gibi Suudi Arabistan da Kudüs'ün, İsrail'in başkenti ilan edilmesine karşı çıktığını belirtti. Biz, Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak görmüyoruz, orada Filistin halkının da hakkı olduğuna inanıyoruz. Amerika'nın tutumunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz."

İftara, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

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