Suudi MBC grubu Türk dizilerinin yayınına son verdi

DOHA (AA) - Suudi Arabistan'ın MBC Medya grubuna ait kanallarda Türk dizilerinin yayınına son verildiği belirtildi.
MBC Medya grubuna bağlı Alarabiya internet sitesinin haberine göre, grup sözcüsü Mazen Hayek, "Alınan karar gereği Türk dizileri MBC grubuna ait Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kanalların yayın akışı dışında bırakıldı. Karar bu aydan itibaren ikinci bir emre kadar uygulanacak." açıklamasında bulundu.
-Türk dizilerinin maliyeti yüksek
Hayek, bu kararın yüksek kalitede Arap ve Körfez dizisi üretilmesine teşvik edeceğini ifade ederek, Arap dizilerinin bölüm maliyetinin 40 bin ila 100 bin dolar arasında olduğunu, Türk dizilerinin ise 250 bin dolar veya daha yüksek bir meblağa mal olduğunu kaydetti.
Lübnan'ın En-Nehar gazetesinin haberine göre, Hayek bu kararın arkasında kimin veya kimlerin olduğuna, kanal yönetiminden mi yoksa dışarıdan alınmış bir karar olup olmadığına değinmekten kaçındı.
Hayek'in, bu kararın profesyonel ve ticari olmanın ötesinde olduğunu belirttiği aktarıldı.
Gazete bu kararın gruba maliyetinin 50 milyon doları aştığına dikkati çekti.
Bu kararın halen MBC1, MBC4 ve MBC Drama kanallarında yayınlanmakta olan 6 dizinin kaldırılması anlamına geldiği ve kanalın büyük zarara uğrayacağı ifade edildi.
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